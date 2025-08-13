Agencias

Las BRIF de MITECO ayudan en la extinción de 13 incendios en CyL, Galicia, Asturias y Extremadura

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están realizando labores de apoyo en la extinción de 13 incendios en Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura.

En concreto, las BRIF están desplegadas en Castrocalbón, Benuza, Páramo del Sil, Murias de Paredes y Sta. Colomba de Cureño (todas localidades leonesas); Gallegos del Río (Zamora) y Cervera de Pisuerga (Parencia). Al margen de ello, también se encuentran en Chandrexa de Queixa, Oímbra y A Mezquita (todas en Ourense); así como en Coaña (Asturias), Jarilla y Casares de las Hurdes (ambas en Cáceres).

Transición Ecológica ha enviado a estos lugares una BRIF-A de Tineo, dos LIMA de Las Minas, una 1 BRIF-A de La Iglesuela, dos FOCA de Matacán, una BRIF-A de Prado Esquiladores, una BRIF-A de Tabuyo del Monte, un ACO de Talavera, un MIKE de Ibias, dos ALFA de Requena, una BRIF-A de La Iglesuela y una BRIF-B de Puerto el Pico.

Al margen de ello, también ha mandado a un MIKE de Ibias, una BRIF-A de Lubia, un 1 FOCA de Torrejón, un ALFA de Rosinos, un FOCA de Zaragoza, un ACO de Zaragoza, una BRIF-A de Daroca, un ACO de Muchamiel, un FOCA de Málaga, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirabel Aeródromo, un KILO de Huelma, dos FOCA de Labacolla, un FOCA de Talavera la Real, un ACO de León, un MIKE de Plasencia del Monte, dos TANGO de Agoncillo y una BRIF-A de Laza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un

Guardiola pide prudencia a la población ante los incendios y agradece la labor de los efectivos

Guardiola pide prudencia a la

Un total de 250 jóvenes gallegos del exterior cursarán un máster en las universidades gallegas con una beca BEME

Infobae

Dylan Bordón llega a Tenerife desde la cantera del Gran Canaria

Infobae