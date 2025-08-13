Las BRIF de MITECO ayudan en la extinción de 13 incendios en CyL, Galicia, Asturias y Extremadura

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están realizando labores de apoyo en la extinción de 13 incendios en Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura.

En concreto, las BRIF están desplegadas en Castrocalbón, Benuza, Páramo del Sil, Murias de Paredes y Sta. Colomba de Cureño (todas localidades leonesas); Gallegos del Río (Zamora) y Cervera de Pisuerga (Parencia). Al margen de ello, también se encuentran en Chandrexa de Queixa, Oímbra y A Mezquita (todas en Ourense); así como en Coaña (Asturias), Jarilla y Casares de las Hurdes (ambas en Cáceres).

Transición Ecológica ha enviado a estos lugares una BRIF-A de Tineo, dos LIMA de Las Minas, una 1 BRIF-A de La Iglesuela, dos FOCA de Matacán, una BRIF-A de Prado Esquiladores, una BRIF-A de Tabuyo del Monte, un ACO de Talavera, un MIKE de Ibias, dos ALFA de Requena, una BRIF-A de La Iglesuela y una BRIF-B de Puerto el Pico.

Al margen de ello, también ha mandado a un MIKE de Ibias, una BRIF-A de Lubia, un 1 FOCA de Torrejón, un ALFA de Rosinos, un FOCA de Zaragoza, un ACO de Zaragoza, una BRIF-A de Daroca, un ACO de Muchamiel, un FOCA de Málaga, un MIKE de Plasencia de Cáceres, un ALFA de Mirabel Aeródromo, un KILO de Huelma, dos FOCA de Labacolla, un FOCA de Talavera la Real, un ACO de León, un MIKE de Plasencia del Monte, dos TANGO de Agoncillo y una BRIF-A de Laza.