La primera ronda de la Copa de la Reina se sorteará el 20 de agosto con cruces por proximidad geográfica

La Copa de la Reina 2025-26 sorteará el próximo miércoles 20 de agosto la primera ronda eliminatoria, que se disputará entre el 9 y el 11 de septiembre con 32 clubes de Primera, Segunda, Tercera Federación y categoría territorial, que serán emparejados según su proximidad geográfica y tratando que los de menor categoría se enfrenten a los de niveles superiores.

Esta primera ronda, que no incluye equipos de la Liga F Moeve, ya conoce cuatro emparejamientos debido a estos criterios: SD Huesca-CDF Osasuna Femenino, CD Pradejón-Real Racing Club de Santander, Sportextremadura CD-Cacereño Femenino, y Bizkerre Club-Deportivo Alavés, según anunció la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Para emparejar al resto de equipos, la RFEF ha elaborado seis divisiones en función de la geografía, que son Cataluña y las Islas Baleares, Andalucía, Asturias y Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, y la Comunidad de Madrid.

En estas divisiones, se reparten los 7 clubes de Primera Federación, 15 de Segunda Federación, uno de Tercera Federación y otro de categoría territorial, que serán emparejados el miércoles 20 de agosto a partir de las 13.00 horas.