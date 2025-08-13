La ONU ve "preocupante" el rechazo de la Justicia ugandesa a la excarcelación del opositor Besigye

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha catalogado de "profundamente preocupante" que un tribunal ugandés rechazase la semana pasada una nueva petición del destacado opositor Kizza Besigye, acusado de un presunto delito de traición, para quedar en libertad provisional.

Besigye y uno de sus socios, Obeid Lutale, vieron el 8 de agosto cómo la Justicia les negaba la excarcelación por tercera vez desde que el opositor fue detenido en noviembre de 2024 en Kenia y entregado a las autoridades de Uganda. Para Naciones Unidas, ya desde un principio se trató de un "secuestro" y de un "traslado forzoso".

Una portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha lamentado este miércoles que el tribunal descartase la última petición de Besigye sin tener en cuenta todo el tiempo en que ha permanecido recluido desde su interceptación. "Instamos a las autoridades a reconsiderar la decisión (...) y a garantizar que cualquier procedimiento legal respete por completo el Derecho Internacional", ha añadido en un comunicado.

Besigye y Lutale hacen frente a acusaciones por supuesta traición por un presunto plan desarrollado entre 2023 y 2024 para derrocar al Gobierno, unos cargos que han rechazado en varias ocasiones y que sus seguidores encuadran en una persecución política. El delito de traición puede acarrear la pena de muerte en Uganda.