Agencias

La ONU ve "preocupante" el rechazo de la Justicia ugandesa a la excarcelación del opositor Besigye

Por Newsroom Infobae

Guardar

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha catalogado de "profundamente preocupante" que un tribunal ugandés rechazase la semana pasada una nueva petición del destacado opositor Kizza Besigye, acusado de un presunto delito de traición, para quedar en libertad provisional.

Besigye y uno de sus socios, Obeid Lutale, vieron el 8 de agosto cómo la Justicia les negaba la excarcelación por tercera vez desde que el opositor fue detenido en noviembre de 2024 en Kenia y entregado a las autoridades de Uganda. Para Naciones Unidas, ya desde un principio se trató de un "secuestro" y de un "traslado forzoso".

Una portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha lamentado este miércoles que el tribunal descartase la última petición de Besigye sin tener en cuenta todo el tiempo en que ha permanecido recluido desde su interceptación. "Instamos a las autoridades a reconsiderar la decisión (...) y a garantizar que cualquier procedimiento legal respete por completo el Derecho Internacional", ha añadido en un comunicado.

Besigye y Lutale hacen frente a acusaciones por supuesta traición por un presunto plan desarrollado entre 2023 y 2024 para derrocar al Gobierno, unos cargos que han rechazado en varias ocasiones y que sus seguidores encuadran en una persecución política. El delito de traición puede acarrear la pena de muerte en Uganda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

En estado crítico cuatro de los siete heridos en distintos incendios registrados en Castilla y León

En estado crítico cuatro de

Arden cuatro casas en los incendios de Oímbra y Monterrei (Ourense)

Arden cuatro casas en los

Aeropuertos españoles se preparan para un puente de agosto con más de 28.000 vuelos y dos huelgas de handling

Aeropuertos españoles se preparan para

Cuatro detenidos en Estella por propinar una paliza a un conductor tras un incidente de tráfico

Cuatro detenidos en Estella por

Urólogo pide no normalizar las erecciones dolorosas que interrumpen el sueño y tratarlas

Infobae