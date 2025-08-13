Agencias

La constitución de nuevas empresas crece un 3,9% hasta julio, con 76.823, según Iberinform

Por Newsroom Infobae

Guardar

La constitución de nuevas empresas en España ha registrado en los siete primeros meses del año un incremento del 3,9%, hasta un total de 76.823 compañías, de acuerdo con el seguimiento de los registros mercantiles que realiza Iberinform.

Las cifras solo del mes de julio reflejan un aumento del 10% respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un total de 10.917 nuevas compañías.

Según revela el informe de Iberinform, las nuevas firmas se concentran en Madrid (23% del total), Cataluña (19%), Andalucía (17%) y la Comunidad Valenciana (13%).

Por sectores de actividad, los mayores volúmenes de constituciones se encuentran en construcción e inmobiliario (27% del total), comercio (17%), servicios a empresa (16%) y hostelería (10%).

Los crecimientos más intensos de las constituciones en el conjunto del año con respecto al mismo periodo de 2024 se registran en los sectores de financiero (32%) e inmobiliario (18%). Por el contrario, la creación de empresas experimenta una mayor caída en los sectores de energía (-42%), industria extractiva (-37%), comercio de electrónica y TIC (-36%) e industria de electrónica y TIC (-35%).

SUBE UN 2,4% LA DISOLUCIÓN DE EMPRESAS HASTA JULIO

De su lado, los datos de julio muestran que la disolución de empresas registró un aumento del 3,4% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. En el conjunto del año, registró una subida del 2,4%.

La destrucción de tejido empresarial se concentra en Madrid (26% del total), Andalucía (16%), la Comunidad Valenciana (11%) y Cataluña (7%).

Por sectores de actividad, las disoluciones se registran con mayor intensidad en construcción e inmobiliario (26% del total), seguidas del comercio (20%) y servicios a empresa (16%). Son menos intensas en los sectores de industria manufacturera (7,3%), hostelería (7%) y sector primario (2%).

En cuanto al acumulado del año, los crecimientos más intensos de las disoluciones se registran en los sectores de la energía (28%), sector primario (22%) y materiales de construcción y metalurgia (19%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puente niega haberse "cachondeado" de los incendios y apunta que "quien se ríe de la gente es quien sigue de vacaciones"

Puente niega haberse "cachondeado" de

Sánchez participará este miércoles en la reunión telemática de países aliados de Ucrania

Sánchez participará este miércoles en

Estonia expulsa a un diplomático ruso por actividades contrarias al "orden constitucional" y la "estabilidad"

Estonia expulsa a un diplomático

Google cambia la experiencia informativa en el Buscador: permite elegir las fuentes de origen de las noticias

Google cambia la experiencia informativa

Zelenski viaja a Alemania para la reunión telemática de Trump con líderes europeos

Zelenski viaja a Alemania para