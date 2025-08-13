La Autoridad Palestina denuncia más de 13 avisos de demolición a las afueras de Jerusalén Este

La Autoridad Palestina ha denunciado este miércoles que las autoridades israelíes han emitido más de 13 avisos de demolición y evacuación contra instalaciones residenciales, agrícolas e industriales en Al Eizariya, situada a las afueras de Jerusalén Este.

Los avisos forman parte de un plan elaborado por el Gobierno israelí destinado a "expandir las colonias y cortar la comunicación entre Jerusalén y la Cisjordania ocupada", según ha señalado en un comunicado publicado en Facebook la gobernación de Jerusalén.

Esto se produce tan solo un día después de que se hayan emitido circulares similares de demolición en zonas ubicadas en Jabal al Baba y Wadi Jimel en medio de las amenazas por parte de las autoridades israelíes de aislar las dos citadas comunidades beduinas.

El llamado proyecto 'Tejido de la vida' plantea la construcción de un túnel subterráneo que se extienda de norte a sur en Jerusalén Este para impedir a la población palestina circular por la carretera 1 y lo que permitiría ampliar los asentamientos en la zona E1, clave de cara a la posible creación de un Estado palestino.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en julio de 2024 que la política de asentamientos israelíes es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.