José Ortega Cano, en su verano más polémico, disfruta de la compañía de su nieta

Por Newsroom Infobae

En pleno mes de agosto, con buena parte del mundo del espectáculo aprovechando el calor para escaparse a la costa, José Ortega Cano ha encontrado en Costa Ballena (Cádiz) su refugio estival. El maestro, alejado momentáneamente de sus compromisos en Madrid, aprovecha estos días para descansar, disfrutar del mar y pasar tiempo con sus seres queridos, en un ambiente mucho más tranquilo que el de la capital.

En una de sus salidas, el torero habló brevemente con los medios y desveló cómo lo está pasando junto a su nieta Rocío: "Bien, bien", respondió escueto pero sonriente. Ortega Cano confirmó que seguirá de vacaciones junto a su familia todavía un tiempo y que no tiene fecha fijada para volver a Madrid: "No lo sé exactamente, cuando me canse".

Acompañado de su hijo menor, José María, se le pudo ver paseando en bicicleta por la zona, aprovechando el clima y la calma de la localidad gaditana. Sin agenda a la vista y centrado en disfrutar del día a día, el diestro parece decidido a saborear al máximo el verano y el tiempo en familia antes de retomar su rutina.

