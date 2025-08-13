Agencias

Jaime Martínez Bordiú se pronuncia sobre la apertura de la Casa Cornide: "Ya no pasamos tiempo allí"

Por Newsroom Infobae

Desde hace apenas una semana, la Casa Cornide, un palacete barroco del siglo XVIII situado en el casco histórico de A Coruña y vinculado durante décadas a la familia Franco, ha abierto por primera vez sus puertas al público. La medida llega tras años de reclamaciones y después de que el inmueble fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obliga a permitir visitas -en este caso, un día a la semana- como parte de un convenio con las autoridades.

En este contexto, Jaime Martínez Bordiú ha hablado abiertamente en la Gala Starlite sobre la situación actual del histórico edificio. Con un tono desenfadado, el nieto de Francisco Franco explicó: "Es la casa de mi abuela, ahora se muestra porque así lo establece la ley. Hemos alcanzado un acuerdo y creo que se puede visitar un día a la semana".

El aristócrata también confirmó que la familia ya no utiliza el inmueble: "En esa casa ya no pasamos tiempo. Tuvimos que vaciarla por problemas de humedad, se hicieron obras y, tras el fallecimiento de mi madre, repartimos las pertenencias como es habitual".

Hoy, la Casa Cornide se mantiene vacía de mobiliario pero conserva algunos elementos históricos de gran valor. Mientras tanto, el Ayuntamiento de A Coruña mantiene su intención de incorporarla al patrimonio público, siguiendo el precedente del Pazo de Meirás.

