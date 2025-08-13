Agencias

Irene Villa reaparece con optimismo diez días después de su intervención quirúrgica

Hace poco menos de un mes, Irene Villa pasó por quirófano para tratar una hernia en la vértebra cervical C5. La periodista y escritora, conocida por su actitud positiva y su fortaleza frente a las adversidades, ha querido actualizar su estado de salud y contar cómo está afrontando estos primeros días de recuperación. Con una gran sonrisa y energía, ha reaparecido para agradecer el apoyo recibido y explicar que su evolución está siendo mejor de lo que imaginaba.

"Pues mira, la verdad que estoy muy bien, con las pegatinas estas para la cicatriz... todavía lo tengo un poco hinchado. Han pasado diez días desde que me operé la C5, tenía una hernia. La verdad que ha ido todo muy rápido, muy bien y estoy muy contenta porque ya he vuelto a hacer cosas que hacía: mis estiramientos, mis ejercicios, he estado nadando que era lo que pensaba que no iba a poder hacer y, de momento, pues muy bien, recuperada", ha explicado.

En cuanto a la reciente ruptura de Nuria Fergó y su ex, Juan Pablo Lauro, ha preferido no pronunciarse: "¿Sabes lo que pasa? Que no sé nada. Te iba a decir 'no sé mucho', pero es que no sé nada. Solo sé que se separaron y ya está. Es que no te puedo decir nada más, porque no sé nada más. Les deseo lo mejor a ambos, que seguro que lo van a tener y que ya está".

Irene también ha querido destacar el papel fundamental que ha desempeñado su marido, David, en estos días: "En un mes y poco cumplimos un añito de casados y la verdad que es un apoyo increíble, porque como él se dedica a ayudar a las personas emocionalmente y físicamente, pues me ha ayudado a entrar al quirófano como hay que entrar".

Sobre cómo celebrarán su primer aniversario de boda, confesó: "Pues mira, lo hemos hablado hoy, que no sabemos lo que vamos a hacer. Como estamos todo el día de la ceca a la meca, pero por supuesto que tenemos que hacer algo especial. No sé si en Madrid, en Soria o en Asturias".

EuropaPress

