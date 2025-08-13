Irán insta a declarar las sanciones de EEUU y sus "cómplices" como "crímenes contra la humanidad"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este miércoles que "ya es hora de que las sanciones inhumanas impuestas por Estados Unidos y sus cómplices sean declaradas como crímenes contra la humanidad", alegando que pueden ser tan letales como un conflicto.

El jefe de la diplomacia iraní ha señalado que, durante años, "los regímenes occidentales han reivindicado que las sanciones son una alternativa sin víctimas a la guerra", pero ha aludido a un estudio publicado por la revista 'The Lancet' para esgrimir lo contrario.

El estudio sugiere, según Araqchi, que las sanciones "pueden ser tan letales como una guerra", con más de medio millón de muertes registradas al año desde los años 70. El informe al que alude el ministro tiene en cuenta los efectos en la situación sanitaria en los países sancionados.

En este sentido, Araqchi ha instado a las naciones afectadas por este tipo de medidas unilaterales a dar una respuesta "unida y colectiva", en línea con las críticas que siempre ha expresado Teherán sobre unos castigos que, en principio, la Administración de Donald Trump no tiene intención de suavizar.