Guardiola pide prudencia a la población ante los incendios y agradece la labor de los efectivos

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presidido este miércoles desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado en Jarilla (Cáceres) una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) para evaluar la evolución de los incendios que permanecen activos en la región, especialmente los de Jarilla y Casares de las Hurdes.

En la reunión han participado también el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

Guardiola ha valorado el trabajo de los efectivos "que se juegan la vida" para salvar el monte, los pueblos y, sobre todo, para salvar a los ciudadanos, a quienes ha pedido que sigan las instrucciones de las autoridades, recordando que "cada instrucción se da para protegerles a ellos y a los equipos que intervienen".

La presidenta también ha agradecido la colaboración ciudadana y la labor de todos los equipos de efectivos implicados, así como la "buena coordinación" entre Administraciones.

En total, Extremadura mantiene activos seis incendios forestales, de los que el "más preocupante" es el de Jarilla, con unas 1.200 hectáreas afectadas y activo en la zona de Cabezabellosa, ha detallado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, el de Casares de las Hurdes, de menor dimensión (alrededor de 10 hectáreas), es difícil de perimetrar y con "enorme potencial de propagación", mientras que el de Tornavacas está "estabilizado y en labores de refresco".

Finalmente, el de Monfragüe tiene una "reactivación controlada y evolución favorable; el de la carretera Alburquerque-Aliseda (río Zapatón) cuenta con una evolución incierta y pendiente de evaluación sobre el terreno, y el Trujillo, reactivado, pero con una evolución favorable.

