Agencias

Grecia despliega 5.000 bomberos para combatir decenas de incendios forestales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Unos 5.000 efectivos de Bomberos de Grecia están desplegados este miércoles para combatir los numerosos incendios desatados desde el lunes y que preocupan especialmente en los alrededores de la ciudad de Patras, en la región de Preveza y en las islas de Quíos y Zante.

La sequía, los fuertes vientos y el intenso calor se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para la peor ola de incendios en Grecia de este año, hasta el punto de que sólo el martes se iniciaron 82 nuevos fuegos, como ha explicado el responsable de una asociación de Bomberos, Kostas Tsingas, a la cadena ERT.

Las autoridades han recomendado a la población que extreme las precauciones, ordenando la evacuación de algunas zonas ante el temor de que puedan ser alcanzadas por las llamas. El Gobierno de Grecia ha solicitado la ayuda del Mecanismo de Protección Civil de la UE para reforzar sus equipos de extinción.

"Los hombres y mujeres de los servicios de emergencias están exhaustos. Su trabajo es heroico", ha resaltado Tsingas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puente niega haberse "cachondeado" de los incendios y apunta que "quien se ríe de la gente es quien sigue de vacaciones"

Puente niega haberse "cachondeado" de

Sánchez participará este miércoles en la reunión telemática de países aliados de Ucrania

Sánchez participará este miércoles en

Estonia expulsa a un diplomático ruso por actividades contrarias al "orden constitucional" y la "estabilidad"

Estonia expulsa a un diplomático

Google cambia la experiencia informativa en el Buscador: permite elegir las fuentes de origen de las noticias

Google cambia la experiencia informativa

Zelenski viaja a Alemania para la reunión telemática de Trump con líderes europeos

Zelenski viaja a Alemania para