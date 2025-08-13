Google cambia la experiencia informativa en el Buscador: permite elegir las fuentes de origen de las noticias

Google ha actualizado su Buscador para permitir a los usuarios establecer sus fuentes preferidas para informarse, para que sus artículos aparezcan entre las noticias destacadas.

'Fuentes Preferidas' es una nueva opción de configuración que permite a los usuarios personalizar la experiencia informativa en el Buscador, seleccionando la fuente -ya sea un medio de comunicación o un blog- de la que quieren ver las noticias

Esta novedad mostrará el contenido más reciente de esas fuentes en las noticias destacadas del Buscador o en la sección 'Tus fuentes', en la parte superior de una búsqueda, como explica en su blog oficial.

En esta nueva opción, los usuarios podrán buscar manualmente sus fuentes preferidas y seleccionar todas las que quieran, así como modificarlas en cualquier momento. Sus artículos aparecen con más frecuencia siempre que estén relacionados con la búsqueda hecha.

Este lanzamiento se limita por el momento a Estados Unidos e India, y ha estado precedido por una prueba en Labs, donde Google ha aprendido que "la gente valora mucho poder seleccionar diversas fuentes", y que cuando se les da la posibilidad, más de la mitad seleccionan cuatro o cinco.