García-Page traslada al Rey en conversación telefónica que el incendio de Navalmoralejo desciende a nivel 1

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha interlocutado con el Rey Felipe VI tras el interés del monarca por la situación de los incendios activos en la Comunidad Autónoma, a quien ha podido trasladarle el descenso a Situación Operativa Nivel 2 tras la jornada de trabajo.

Fuentes del entorno de García-Page apuntan a Europa Press que la llamada del Rey se producía a las 21.50 horas, en la que Felipe VI mostraba su preocupación por los seis incendios activos que presenta la Comunidad Autónoma.

En la conversación, el presidente autonómico ha tenido la oportunidad de transmitirle el descenso de nivel de los trabajos de extinción del fuego de Navalmoralejo, el que más preocupaba.

En todo caso, continúan las labores de extinción una vez se han retirado los medios aéreos. En concreto, según informa el Plan Infocam, se mantienen 149 efectivos en una veintena de medios terrestres, que seguirán luchando contra el fuego a lo largo de la noche.

El fuego originado en la localidad toledana ha pasado a terreno extremeño y ha afectado a poco más de 3.000 hectáreas.

MÁS INCENDIOS EN LA REGIÓN

En la tarde de este martes se han declarado otros dos incendios en Castilla-La Mancha. El primero de ellos en el término municipal de Anchuras (Ciudad Real) --en la entidad menor Gamonoso--, que se ha declarado a las 16.36 horas.

El fuego ha sido detectado por una llamada particular y han trabajado en la lucha contra las llamas un total de 27 medios --ocho aéreos y 19 terrestres-- y 72 personas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta.

El otro de los incendios se ha declarado en el Término Municipal de Semillas (Guadalajara) a las 18.06 horas, quedando controlado sobre las 20.20 horas.

En la lucha contra las llamas han trabajado en este incendio hasta 11 medios --tres de ellos aéreos y ocho terrestres--, además de 46 personas.

Otro de los incendios que empieza a preocupar es el de Calera y Chozas, originado en la entidad menor de Alberche del Caudillo y detectado a las 18.15 hroas.