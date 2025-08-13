Fairphone presenta una línea de cables y cargadores

Fairphone ha presentado una nueva línea de cargadores y de cables fabricados con materiales reciclados que siguen los valores de sostenibilidad de la compañía.

La compañía ha lanzado dos cables USB tipo C de uno y 2,5 metros de longitud, que admiten hasta 100.000 flexiones y tienen capacidad para generar hasta 240 vatios de energía.

La línea también cuenta con un cable de transmisión de datos USB tipo C 3.2, de un metro de longitud, que ofrece velocidades de hasta 20Gbps e incluye un adaptador USB tipo A.

La línea de cargadores, por su parte, también llega con tres modelos, uno de ellos específico para Reino Unido de 30 vatios, con capacidad para cargar dos dispositivos de manera simultánea.

También cuenta con un cargador compacto de 30 vatios con tecnología GaN que protege frente a cortocircuitos y sobrecalentamientos, y con un cargador triple con dos puertos USB tipo C de 65 vatios y un puerto USB-A de 30 vatios, que admite la carga de tres dispositivos de manera simultánea.

Estos cables y cargadores son compatibles con los dispositivos Fairphone y la mayoría de dispositivos de otras marcas. Y en línea con los valores de sostenibilidad de la compañía, están fabricados con materiales reciclados, en fábricas justas y montados con energía cien por cien verde, como informa en un comunicado.