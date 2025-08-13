Agencias

Estabilizado de madrugada el incendio forestal entre Amer y Susqueda (Girona)

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este miércoles sobre las 2.17 horas el incendio forestal en una zona de difícil acceso situada encima del Torrent del Palou, entre Amer y Susqueda (Girona), del cual se ha dado aviso este martes sobre las 20.26 horas.

El fuego se ha originado en tres focos --todos estabilizados-- y durante la madrugada se han mantenido en la zona 15 dotaciones trabajando en unas labores de extinción que se han alargado hasta este miércoles por la mañana, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante la noche el cuerpo ha llegado a movilizar hasta 19 dotaciones.

