El tifón 'Podul' toca tierra en el sur de Taiwán con fuertes vientos y lluvias

El tifón 'Podul' ha tocado tierra este miércoles en la zona sur de Taiwán, que ha comenzado a sufrir un temporal de vientos y lluvias que se prolongará al menos hasta el jueves por la mañana, según la agencia meteorológica.

El ojo del tifón ha entrado en Taiwán a las 13.00 (hora local) con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y picos de más de 190 kilómetros por hora, lo que equivaldría a un huracán de categoría dos en la escala de Saffir-Simpson.

El temporal ha provocado ya la cancelacion de unos 250 vuelos en aeropuertos taiwaneses sólo este miércoles, según las estimaciones recogidas por la agencia de noticias CNA.

También en China siguen de cerca la evolucion del tifón, puesto que está previsto que 'Podul' llegue al gigante asiático el jueves. Las previsiones marcan que entrará por la provincia de Fujian, donde las autoridades ya han elevado este miércoles el nivel de alerta, según los medios oficiales.