El primer ministro de Portugal dice que comprende la indignación de los afectados por los incendios

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha afirmado este martes que entiende la indignación de los afectados por los incendios forestales, pero ha asegurado que el Gobierno "está haciendo todo lo posible" para mitigar los efectos de las llamas que arrasan el país.

"Entendemos que quienes se han enfrentado a este drama a veces puedan mostrar signos de indignación; es normal, pero lo cierto es que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, todos queremos y seguiremos haciendo lo mejor que podamos", ha dicho en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Lusa.

En este sentido, ha asegurado que su gabinete está "dando todo" lo que tiene "que dar". "Estamos haciendo un esfuerzo enorme y lo seguiremos haciendo", ha agregado, al tiempo que ha destacado el "espíritu de unidad y solidaridad" que hay "para evitar pérdidas, para disminuir el impacto negativo".

Montenegro ha hecho estos comentarios tras las críticas hechas por el alcalde de Vila Real (norte), Alexandre Favaios, sobre el incendio que se declaró el 2 de agosto en Sirarelhos y que está consumiendo "a fuego lento" el municipio desde hace once días.

"(Los voluntarios) están realmente agotados, considerando la magnitud de este incendio. (...) Quienes puedan poner fin a esta situación, por favor, ayudénnos. No sé qué más puedo hacer en este momento, a parte de este llamamiento: que se ponga personal sobre el terreno para relevar a estos operarios", ha dicho.

El Gobierno luso decidió horas antes extender el estado de alerta por un periodo de 48 horas, hasta las 23.59 horas (hora local) del viernes, debido al pronóstico meteorológico, marcado por las altas temperaturas y un clima seco, lo que supone un mayor riesgo de incendios forestales.