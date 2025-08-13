Agencias

El Mundial femenino de rugby de 2025 se verá en Teledeporte y Movistar Plus+

El Mundial de rugby femenino de Inglaterra 2025, que se disputará del 22 de agosto al 27 de septiembre, se emitirá en abierto a través de Teledeporte y, de forma íntegra, en Movistar Plus+, para seguir a la selección española, según informó la Real Federación Española de Rugby en un comunicado.

Teledeporte ofrecerá los partidos de Las Leonas de forma completamente gratuita y, además de los encuentros de España, el canal emitirá una selección de partidos de la fase de grupos y todas las finales del torneo.

Por su parte, Movistar Plus+ se convertirá en la casa de la competición al retransmitir todos los partidos del Mundial. La mayoría de los encuentros se verán en Ellas Vamos (dial 66), mientras otros partidos clave también se emitirán en Vamos (8) y en los canales de Deportes (63 al 65).

