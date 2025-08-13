Agencias

El momento viral en el que Santiago Segura desvela la multa por filtrar el ganador de 'MasterChef'

La polémica sobre la cuantiosa multa por revelar el ganador de MasterChef Celebrity vuelve a estar en boca de todos tras hacerse viral un antiguo vídeo de Santiago Segura. Aunque la grabación corresponde al photocall del estreno de la película "Superman" hace aproximadamente un mes, es ahora cuando sus declaraciones han inundado las redes sociales y los medios digitales.

En el vídeo de Europa Press, el conocido director y actor destapa una de las cláusulas más estrictas del famoso talent culinario. Segura recuerda que, como concursante, tuvo que firmar un contrato de confidencialidad que incluye una penalización de hasta 100,000euros en caso de filtrar el nombre del ganador antes de la emisión: "A mí en MasterChef me dieron un papelito, que si decía quién ganaba, 100,000euros. Y dije: no, no voy a decir nada". Esta revelación, aunque no es nueva, ha causado sensación porque muchos desconocían el importe exacto de la sanción y cómo funciona el secreto detrás del programa.

Un mes después, el vídeo ha alcanzado gran viralidad y ha reavivado el debate en redes sobre la confidencialidad en MasterChef. Su alcance ha sido tal que varios medios han recogido las palabras de Santiago Segura, convirtiéndolas en uno de los temas del momento.

