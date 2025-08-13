El centrocampista hispano-argentino Gustavo Albarracín recala en el Deportivo Alavés hasta 2029

El Deportivo Alavés ha llegado este miércoles a un acuerdo con el Club Atlético Talleres de Córdoba para fichar a Gustavo Hidalgo Albarracín, centrocampista hispano-argentino de 19 años y que se incorpora al club vitoriano para las próximas cuatro temporadas.

Nacido el 28 de abril de 2006 en Las Varillas (Córdoba, Argentina), "se formó en las categorías inferiores de Santos y América de Villa María antes de sumarse, en octubre de 2016, a la cantera de Talleres", según indicó el Alavés en su página web. "En 2023 firmó su primer contrato profesional con el club cordobés y en junio de 2024 debutó en Primera División, marcando incluso un gol memorable en su estreno en la élite del fútbol argentino con Talleres", destacó la nota de prensa.

"Durante su etapa en Talleres, Albarracín también ha sido convocado en varias ocasiones a la selección argentina sub-17 y recientemente al conjunto sub-20, participando en competiciones como el Sudamericano y el Mundial juvenil. Centrocampista de vocación asociativa, Gustavo destaca por su visión de juego, manejo del ritmo, llegada desde segunda línea y madurez táctica pese a su juventud", añadió el comunicado oficial.

"Su llegada al Deportivo Alavés B refuerza el centro del campo con juventud, calidad técnica y personalidad, aportando un perfil con proyección para el futuro del club. El jugador se incorporará en los próximos días al conjunto dirigido por Molo Casas y participará también en dinámica del primer equipo", concluyó el texto de prensa.