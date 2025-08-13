El cardenal Parolin viaja a Burundi por los 60 años de relaciones diplomáticas con la Santa Sede

El cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin ha viajado a Burundi con motivo de la clausura del Jubileo de los 60 Años de Relaciones Diplomáticas con la Santa Sede.

Según informa 'Vatican News', durante su estancia, que se alargará hasta el 18 de agosto, el cardenal presidirá la inauguración del monumento y la colocación de la primera piedra del Centro de Salud en honor al Nuncio Apostólico, Michael Aidan Courtney, 23 años después de su asesinato.

En cuanto al arzobispo Courtney, estuvo destinado a servir en la Nunciatura Apostólica en Cuba, pero el prelado solicitó permanecer en Buyumbura un periodo adicional, al creer que la posibilidad de una paz definitiva era "inminente". Mientras viajaba cerca de la capital burundesa, su coche fue alcanzado por varios disparos. El arzobispo, único ocupante del vehículo fue alcanzado y falleció en el hospital el 29 de diciembre de 2003, a la edad de 58 años.

Así, el cardenal Parolin celebrará este miércoles una misa con la Conferencia Episcopal de Burundi, con la que posteriormente se reunirá en privado. También está previsto que se reúna con el presidente Ndayishimiye.

Por otro lado, este viernes Parolin celebrará una misa en el Santuario Mariano de Mugera, seguida de una visita a Gitega, la capital política y administrativa.

Mientras, el sábado Parolin se reunirá con seminaristas y superiores mayores de las órdenes religiosas masculinas y femeninas. Ese mismo día, inaugurará el monumento a Michael Aidan Courtney en la Nunciatura Apostólica y acudirá a una recepción con el Cuerpo Diplomático.

Finalmente, el domingo, Parolin presidirá la misa de clausura del Jubileo por los 60 años de relaciones diplomáticas entre Burundi y la Santa Sede en el Santuario de Nuestra Señora de los Tres Tiempos Admirables de Schoenstatt, construido en el mismo terreno donde san Juan Pablo II celebró la Eucaristía el 7 de septiembre de 1990.