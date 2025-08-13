El Barça asegura que el Spotify Camp Nou avanza "a buen ritmo"

El FC Barcelona cree que las obras en el Spotify Camp Nou avanzan "a buen ritmo" y este miércoles 13 de agosto ha compartido nuevas imágenes de la evolución del feudo blaugrana, tanto de la grada del primer y segundo anillo como de zonas interiores no vistas hasta este momento.

El regreso del primer equipo masculino de fútbol del FC Barcelona al nuevo Spotify Camp Nou sigue siendo una incógnita pero el club trabaja con el Ayuntamiento de Barcelona para poder regresar cuanto antes, aunque de forma progresiva y con tres fases distintas con diferentes aforos.

A falta de la futura apertura definitiva del tercer anillo, la entidad y el consistorio barcelonés acordaron la semana pasada una modificación de la licencia de Obra y Actividades para poder ir dando luz verde al nuevo estadio a medida que se culminen las obras, con la obligada licencia de Primera Ocupación que se irá dando según se cumplan ciertos avances en las obras.

De momento, el club sabe que el Ayuntamiento de Barcelona ha autorizado la modificación de la fase 1 de la licencia de Obra y Actividades del Spotify Camp Nou y con este nuevo acuerdo se confirma la apertura progresiva del estadio por fases.

A medida que las obras avancen, el Ayuntamiento irá dando la licencia de Primera Ocupación --imprescindible para abrir-- de forma progresiva para poder regresar al nuevo feudo blaugrana.

Dentro de la primera fase, que contempla la primera y la segunda graderías, habrá tres etapas con aforos diferentes. Así, en la fase 1a, se abrirá la Tribuna principal y una parte del Gol Sur para acoger a 27.000 espectadores. En la fase 1b se añadirá la totalidad del Gol Sud y el Lateral --enfrente de Tribuna-- para llegar a los 45.000 espectadores. Y, en la fase 1c, se añadirá el Gol Nord para llegar a los 60.000 espectadores.

Más adelante, en la fase 2, se abriría ya la tercera gradería para completar la totalidad de aforo del Spotify Camp Nou con casi 105.000 espectadores. No obstante, todavía no hay fechas concretas para ese despliegue parcial de la primera fase, tan sólo la voluntad mutua, de club y Ayuntamiento, de ir dando licencias para la apertura de forma parcial.

El posible estreno del nuevo Spotify Camp Nou podría ser en el primer partido de la nueva LaLiga EA Sports como local, contra el Valencia CF, el fin de semana del 13 y 14 de agosto, con esa fase 1a con 27.000 espectadores.

Además, el club debe confirmar a la UEFA en qué estadio jugará la Fase Liga, ya que no se puede cambiar de escenario, y es una incógnita si el Spotify Camp Nou tendrá la licencia definitiva antes de que se abra esa 'liguilla' continental, que arranca entre el 16 y 18 de septiembre.