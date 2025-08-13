El 47% de españoles compra productos virales como Sonny Angels o Labubu e invierte entre 20 y 50 euros

El 47% de los españoles adquiere productos virales como los Sonny Angels o los Labubu con un gasto medio que ronda entre los 20 y los 50 euros, según los datos del informe realizado por Miniso, que revela las tendencias de compra que no están directamente ligadas a la necesidad sino a la satisfacción personal y el bienestar así como al fenómeno fan.

En concreto, el estudio desvela que casi ocho de cada 10 españoles afirma haber comprado productos simplemente porque les parecían bonitos y el 53% sólo porque estaban de moda. De hecho, el 73% reconoce que compra estos productos para sentirse bien, ya que este tipo de productos son pequeños y económicos (54%), artículos bonitos (35%) o de lujo (10%).

Respecto al gasto mensual destinado a las compras por capricho o de productos que están de moda, el 41% destina entre 20 euros y 50 euros, el 29% menos de 20 euros, el 22% entre 50 euros y 100 euros y el 7% incluso más de 100 euros.

Sin embargo, las rebajas se perfilan como el momento elegido por uno de cada tres españoles para hacerse con este tipo de productos deseados, aprovechando la época de los descuentos.

Por otro lado, las redes sociales son la principal fuente de inspiración de tendencias para los españoles. Así, Instagram es donde más se 'inspiran' para el 61%, mientras que le sigue TikTok, con un 49%, mientras que también las propias tiendas de las marcas son el aliado perfecto para detectar lo que se lleva (34%).

De hecho, que éstas sean bonitas y ofrezcan experiencias de compra únicas, es algo que les resulta muy atractivo. Concretamente, a casi la mitad les encanta que los espacios de compra sean 'instagrameables'.

"Los productos de las licencias más queridas cubren más allá de la propia utilidad del objeto para convertirse en un símbolo social de pertenencia que muestra a los demás parte de nuestra personalidad", resaltan desde Miniso, que cuenta con licencias coleccionables como Harry Potter, Minecraft, Supernenas, Barbie, Disney, Pixar, Sanrio, Snoopy, Winnie de Pooh, Hello Kitty o del grupo de K-pop BTS.

El estudio muestra que al 55% de los españoles les gusta coleccionar productos y el 62% forma parte de algún fenómeno fan, donde destacan especialmente grupos musicales (42%), series de TV (43%) o videojuegos (40%), por encima incluso de los clubes deportivos (38%).