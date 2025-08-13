EEUU sanciona a varios altos cargos del Cártel de Jalisco Nueva Generación por una supuesta red de estafas

La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles un paquete de sanciones contra varios altos cargos del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alegando que lideran estafas dirigidas a víctimas estadounidenses con las que generan "importantes" ingresos.

"Vamos a por los cárteles terroristas de la droga, como el CJNG, que están inundando nuestro país con fentanilo. Siguen creando nuevas formas de generar ingresos para impulsar sus operaciones terroristas. Bajo la dirección de Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo su capacidad para generar ingresos", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a cuatro personas y trece empresas que tienen su sede en Puerto Vallarta, popular destino turístico "que también sirve como bastión estratégico" del mencionado cartel.

De los sancionados, tres de ellos son altos cargos de CJNG que también forman parte de un grupo "que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre". El cuarto sancionado es un empresario del sector turístico que habría participado en las estafas, así como su red corporativa, que incluye una agencia de viajes y actividades inmobiliarias.

Washington dice que las estafas "suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores que pueden perder los ahorros de toda su vida". "El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas", ha advertido.