Dylan Bordón llega a Tenerife desde la cantera del Gran Canaria

Newsroom Infobae

La Laguna Tenerife anunció este miércoles el fichaje del base argentino Dylan Bordón, quien estuvo las últimas tres temporadas en los filiales del Dreamland Gran Canaria.

"La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del joven base argentino de 1,91, Dylan Bordón, para las dos próximas temporadas, con opción a dos más. El nuevo jugador aurinegro, de 20 años, estará en dinámica del primer equipo", anunció el cuadro tinerfeño.

Bordón (Ciudad de Corrientes, 16/10/2004), que tiene también la nacionalidad italiana, Dylan se formó en las categorías inferiores del Club San Martín de Corrientes y llegó a debutar con su primer equipo, en la Liga Nacional de Básquet (LNB) de Argentina, con apenas 15 años, para incorporarse a la estructura del 'Granca' en el verano del 2022.

