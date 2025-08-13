Agencias

China asegura que ha "expulsado" a un destructor militar de EEUU tras una incursión "ilegal"

Por Newsroom Infobae

Las Fuerzas Armadas chinas han asegurado que han "expulsado" a un destructor militar estadounidense de aguas en disputa en el mar de China meridional, al considerar que había entrado "ilegalmente" en un área que Pekín considera parte de su soberanía.

Un portavoz del Mando Sur del Ejército Popular de Liberación, He Tiecheng, ha informado de que las fuerzas chinas vigilaron y advirtieron al buque norteamericano antes de que abandonase una zona, situada en las inmediaciones del atolón de Scarborough o bajo de Mansiloc, cuya soberanía también reivindica Filipinas.

Pekín sostiene que la embarcación estadounidense no tenía autorización para navegar estas aguas y que, por tanto, incurrió en una violación de la soberanía y la seguridad. "Incumplió el Derecho Internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", ha señalado el portavoz.

El Ejército ha reiterado que seguirá alerta para defender la soberanía nacional de China en este territorio, dos días después de que esta misma zona fuese escenario de un pulso naval con las fuerzas filipinas en el que, según Manila, llegaron a chocar dos buques chinos.

EuropaPress

