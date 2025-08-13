Agencias

Carlos Alcaraz y el calor en Cincinnati: "Soy de Murcia, estoy acostumbrado"

Por Newsroom Infobae

El tenista español Carlos Alcaraz comentó este martes que al ser de Murcia está "acostumbrado" a lidiar con el calor y las altas temperaturas, y que intenta pensar que el rival también está "teniendo problemas", a veces, "incluso más", por este factor.

"Intento pensar en el rival también y en tratar de convertirlo en una batalla, que sea duro. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano. Así que intento decirme que tengo que acostumbrarme al calor de Cincinnati, porque estoy acostumbrado al calor de Murcia. Intento que no me afecte ni a mí ni a mi juego", explicó el tenista murciano en una entrevista en Tennis Channel posterior a su victoria en tercera ronda ante el serbio Hamad Medjedovic.

Alcaraz señaló que a veces los tenistas, con el calor, solo se enfocamos en ellos mismos. "Simplemente, pensamos que estamos teniendo problemas con el calor y con el sol y te sientes mal. Por eso, a veces te olvidas del rival, que también está teniendo problemas o incluso más problemas que tú", argumentó.

