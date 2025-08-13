Agencias

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Por Newsroom Infobae

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha admitido que "es un honor" que Estados Unidos, "el principal responsable junto con Israel del genocidio contra el pueblo de Palestina", le haya señalado por incitación antisemita al haber organizado un acto en el Congreso bajo el título 'Defensa de Palestina y criminalización en Europa', en el que intervinieron dos activistas propalestinas.

"Merecer el señalamiento de los EEUU, el principal responsable junto con Israel del genocidio contra el pueblo de Palestina e impulsor por la vía violenta de regímenes antidemocráticos en todo el mundo, es un honor", ha señalado la exministra de Derechos Sociales en un mensaje en la red social 'X'.

El Departamento de Estado estadounidense, en su informe anual de Derechos Humanos publicado este martes, ha denunciado que el 3 de junio de 2024, la diputada de la formación morada organizó un evento en la Cámara baja, "durante el cual las oradoras invitadas glorificaron el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel" y afirmaron "que Israel no tenía derecho a existir".

En el apartado del documento sobre 'actos de antisemitismo e incitación antisemita', la cartera diplomática ha recogido que "grupos de la comunidad judía expresaron su preocupación por el uso de lemas que consideraban antisemitas por parte de políticos".

