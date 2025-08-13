Apple asegura que la App Store es "justa y libre de sesgos" ante la acusación de Musk de favorecer a OpenAI

Apple ha asegurado que la App Store es "justa y libre de sesgos" en respuesta a la acusación hecha por Elon Musk de que favorece a la aplicación de OpenAI, que se sitúa en la primera posición de las más descargadas.

La apertura del modelo Grok 4 y la introducción del generador de imágenes y vídeos Grok Imagine no han conseguido que la 'app' de Grok llegue al primer puesto en la App Store, un hecho que no ha gustado al fundador de xAI y duelo de X, Elon Musk.

En Estados Unidos, el primer puesto lo ocupa la 'app' de ChatGPT, el 'chatbot' de OpenaAI, que recientemente se ha actualizado con el modelo más avanzado de la compañía, GPT-5, y que pueden utilizar todos los usuarios.

Esta situación ha llevado a Musk a acusar directamente a Apple de favorecer a su principal rival y a anunciar que emprenderá acciones legales, por entender que "constituye una violación antimonopolio inequívoca".

En respuesta a esta acusación, Apple ha asegurado que "está diseñada para ser justa y libre de prejuicios", como recoge en un comunicado enviado a Bloomberg.

"Presentamos miles de aplicaciones a través de gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos utilizando criterios objetivos", ha dicho un portavoz. "Nuestro objetivo es ofrecer un descubrimiento seguro para los usuarios y oportunidades valiosas para los desarrolladores, colaborando con muchos para aumentar la visibilidad de las aplicaciones en categorías que evolucionan rápidamente".

La rivalidad entre Elon Musk y OpenAI no es nueva. No solo compiten en el mercado de la IA son sendos modelos y 'chatbots', sino que Musk fue uno de los cofundadores de la firma de inteligencia artificial y, tras su marcha, más recientemente, intentó bloquear la transición de esta empresa a un modelo con fines de lucro.

A su vez, Apple mantiene un acuerdo con OpenAI para llevar su 'chatbot' a iOS como complemento de Siri, para que ofrezca respuestas más complejas que las capacidades actuales del asistente virtual no puede ofrecer actualmente.