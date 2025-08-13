Álex Baena y Joan García lideran el cambio de equipo de jugadores en LaLiga EA Sports

El propio mercado sigue siendo un buen lugar para fichar futbolistas con un precio más asequible que en otras ligas extranjeras, y esto es lo que han hecho algunos clubes como el Atlético de Madrid, el FC Barcelona o el Athletic Club para la nueva temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports.

El conjunto colchonero ha sido uno de los que más ha optado por reforzarse a través de equipos de Primera. De hecho, protagonizó uno de los traspasos más sonados del mercado estival con la llegada de uno de los mejores asistentes de LaLiga EA Sports las últimas temporadas como Álex Baena, futbolista internacional que ha brillado las últimas temporadas en el Villarreal CF y que da un salto en su carrera.

El futbolista almeriense no ha sido el único de un equipo de LaLiga EA Sports que ha cambiado para ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone, que también podrá contar con el centrocampista estadounidense Johnny Cardoso, que llegó procedente del Real Betis donde hizo una gran campaña, y con el defensa francés Clement Lenglet, ya en propiedad tras acordar la rescisión de su contrato con el Barcelona. Además, de LaLiga Hypermotion reforzó su lateral derecho con Marc Pubill.

Igualmente, del Atlético de Madrid han salido futbolistas que buscarán mejor suerte en otros conjuntos de LaLiga EA Sports como son el español Rodrigo Riquelme y el francés Thomas Lemar que refuerzan al Real Betis y al Girona FC, respectivamente. El belga Axel Witsel, tras quedar libre del conjunto rojiblanco, también recala en el conjunto 'gironí'.

El FC Barcelona, actual campeón, no se ha reforzado demasiado, pero el equipo de Hansi Flick, precisamente, también es protagonista en este apartado, ya que pagó la cláusula de rescisión del portero catalán Joan García tras el gran año de este en el RCD Espanyol y despuntar como uno de los guardametas más prometedores del mundo. En las salidas, el joven centrocampista Pablo Torre dejó el club blaugrana para poner rumbo al RCD Mallorca.

Otro equipo muy activo en el mercado de futbolistas nacionales, debido a su filosofía de firmar jugadores con raíces en el País Vasco, es el Athletic Club. Los 'leones' se han reforzado con el lateral diestro Jesús Areso, procedente de Osasuna y que cubrirá el puesto dejado tras la retirada de Óscar de Marcos, además del centrocampista Robert Navarro, que la pasada campaña jugó en el RCD Mallorca.

Además, el Villarreal CF también ha tenido que moverse para suplir a Álex Baena y ha firmado al talentoso centrocampista canario Alberto Moleiro, recién descendido con la UD Las Palmas, pero que ha demostrado calidad suficiente para la Primera División.

Osasuna se reforzó con Valentin Rosier, lateral que fue de los más destacados en el descensido CD Leganés, de donde salió también Dani Raba con destino a un Valencia CF, que ha fichado también a otros dos futbolistas de equipos del campeonato como el central José Manuel Arias Copete (Mallorca), el portero Julen Agirrezabalaga (Athletic Club) y el delantero Arnaut Danjuma (Girona FC). El Sevilla FC se quedó con el delantero Alfon González, procedente del RC Celta.