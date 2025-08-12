Agencias

Zelenski asegura que Putin pretende presentar el encuentro con Trump como "una victoria personal"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, pretende presentar el encuentro en Alaska con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, como "una victoria personal", mientras que ha asegurado que Moscú no ha dado señal alguna sobre su disposición a un alto el fuego.

"No se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania. Hasta el momento, no hay indicio alguno de que haya dado señales para preparase para una situación de posguerra", ha declarado.

En cambio, "están redistribuyendo sus tropas y fuerzas de forma que sugieren preparativos para nuevas operaciones ofensivas", ha dicho tras citar un informe del mando militar sobre los preparativos de las autoridades rusas. "Si alguien se prepara para la paz, no es eso lo que hace", ha zanjado.

Zelenski, que ha mantenido varias llamadas telefónicas con líderes de la comunidad internacional, ha asegurado que "todos" coinciden en que la soberanía e integridad territorial de Ucrania "deben ser respetadas" y que "los problemas relacionados con la guerra contra Ucrania deben resolverse únicamente" con su participación.

