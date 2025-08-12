Trump suaviza su postura tras reunirse con el CEO de Intel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado, tras mantener una reunión "muy interesante" con el consejero delegado de Intel, Lip-Bu Tan, cuya dimisión inmediata exigió la semana pasada, que el ejecutivo colaborará con la Administración para encontrar fórmulas de impulsar el fortalecimiento del liderazgo tecnológico y manufacturero del país.

En un breve comentario, publicado en TruthSocial, el inquilino de la Casa Blanca destacó que el encuentro con Lip-Bu Tan, acompañado del secretario de Comercio, Howard Lutnick, y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, "fue muy interesante".

"Su éxito y ascenso son una historia asombrosa. El sr. Tan y los miembros de mi Gabinete pasarán tiempo juntos y me presentarán sugerencias durante la próxima semana", indicó Trump.

De su lado, el fabricante estadounidense confirmó que el consejero delegado de la compañía y Donald Trump mantuvieron una conversación "franca y constructiva" sobre el compromiso de Intel con el fortalecimiento del liderazgo tecnológico y manufacturero de Estados Unidos.

"Agradecemos el firme liderazgo del presidente para impulsar estas prioridades cruciales y esperamos colaborar estrechamente con él y su Administración para restaurar esta gran empresa estadounidense", comentó la empresa.

De este modo, tras la reunión mantenida este lunes, el presidente de Estados Unidos parece haber suavizado sustancialmente su posición, después de que el pasado jueves exigiera públicamente la dimisión con carácter inmediato del consejero delegado de Intel al considerar que el ejecutivo se encontraría en una situación de conflicto de intereses.

"El consejero delegado de Intel se encuentra en una situación muy CONFLICTIVA y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución", afirmó entonces el mandatario estadounidense.

Previamente, el senador republicano Tom Cotton solicitó al presidente de la junta directiva de Intel información sobre las relaciones del CEO de la compañía con China, incluyendo los vínculos de Tan con Cadence Design Systems, una empresa tecnológica que dirigió durante más de una década y que se declaró culpable en julio de violar los controles de exportación de Estados Unidos al vender hardware y software a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China.

Tan, de 65 años, fue consejero delegado de Cadence Design Systems de 2009 a 2021 y formó parte de la junta directiva de esta empresa durante 19 años. Además, es socio director fundador de Walden Catalyst Ventures y presidente de Walden International.

Lip-Bu Tan asumió el pasado mes de marzo el cargo de consejero delegado de Intel Corporation, reincorporándose también a la junta directiva del fabricante estadounidense de microprocesadores, de la que dimitió en agosto de 2024.

En este sentido, el CEO de Intel aseguró la semana pasada que existe "mucha desinformación" sobre su pasado profesional, añadiendo que la empresa está colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados.

"Estamos colaborando con la Administración para abordar los asuntos planteados y asegurarnos de que cuenten con la información veraz", indicó el ejecutivo en una carta remitida a la plantilla del fabricante estadounidense de microprocesadores, donde aseguraba compartir plenamente el compromiso de Trump con el avance de la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.