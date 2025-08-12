Agencias

Solución al misterio del azufre perdido en el espacio

Por Newsroom Infobae

Guardar

La respuesta a la falta de azufre molecular en el espacio, siendo el décimo elemento más abundante del universo, podría estar en el hielo interestelar, revela un nuevo estudio.

Durante décadas, los astroquímicos han buscado átomos de azufre en el espacio y han encontrado sorprendentemente pocas cantidades de este elemento, un ingrediente clave para la vida.

Un equipo internacional de investigadores ha publicado una investigación en la revista Nature que podría crear una hoja de ruta para este componente espacial.

"El sulfuro de hidrógeno está en todas partes: es un producto de las centrales eléctricas de carbón, tiene un efecto sobre la lluvia ácida, altera el pH de los océanos y proviene de los volcanes", afirmó en un comunicado el coautor Ryan Fortenberry, astroquímico de la Universidad de Mississippi. "Si comprendemos mejor las propiedades químicas del azufre, la comercialización tecnológica que se deriva de él solo podrá lograrse con una base de conocimiento fundamental".

En las regiones frías del espacio, el azufre puede formar dos configuraciones distintas y estables: coronas de octaazufre, que son un grupo de ocho átomos de azufre configurados en coronas anulares, y polisulfanos, cadenas de átomos de azufre unidos por hidrógeno. Estas moléculas pueden formarse en granos de polvo helado, solidificando el azufre.

"Si se utiliza, por ejemplo, el Telescopio Espacial James Webb, se obtiene una señal específica en longitudes de onda específicas para el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, etc.", explicó Fortenberry. Pero al hacer lo mismo con el azufre, la situación se descontrola, y desconocemos por qué no hay suficiente azufre molecular.

Lo que este trabajo demuestra es que las formas más comunes de azufre que ya conocemos probablemente se encuentran donde se esconde.

La investigación demostró que estas moléculas ricas en azufre podrían abundar en las regiones heladas del espacio interestelar, lo que ofrece a los astrónomos una posible hoja de ruta para resolver el misterio del azufre.

Simulaciones de laboratorio de condiciones interestelares como las de este estudio descubren posibles inventarios de moléculas que contienen azufre que pueden formarse en los hielos interestelares, dijo Kaiser. Los astrónomos pueden entonces utilizar los resultados y buscar estas moléculas de polisulfano en el medio interestelar mediante radiotelescopios una vez sublimadas a la fase gaseosa en las regiones de formación estelar.

COMO UN VIRUS

La razón por la que el azufre ha sido tan difícil de encontrar es que los enlaces que forma cambian constantemente, pasando de coronas a cadenas y a una variedad de otras formulaciones.

Nunca mantiene la misma forma. Fortenberry dijo: "Es como un virus: a medida que se mueve, cambia".

El trabajo de los investigadores identifica posibles configuraciones estables que los astrónomos pueden buscar en el universo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los embalses almacenan 35.789 hm3 y están al 63,9% de su capacidad, 9,9 puntos por encima que en 2024

Los embalses almacenan 35.789 hm3

El PP pide cuentas al Gobierno por la presencia en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado en la UE

El PP pide cuentas al

Bolt lanza FamilyProfile en España para controlar los gastos en viajes desde una sola cuenta

Bolt lanza FamilyProfile en España

El incendio en Tres Cantos está en fase de control pero preocupan las condiciones meteorológicas de la tarde

El incendio en Tres Cantos

Mueren dos personas por un ataque ruso en la región ucraniana de Donetsk

Mueren dos personas por un