Sofía Suescun rompe su silencio con un emotivo mensaje a Kiko Jiménez tras las duras acusaciones de su familia

Las últimas semanas han sido especialmente convulsas para la familia Galdeano-Suescun. A raíz de las duras acusaciones de Christian Galdeano contra Kiko Jiménez, pareja de Sofía, el ambiente entre los hermanos se ha vuelto tenso y la polémica familiar ha resurgido. Mayte Galdeano, madre de ambos, ha contribuido con su propia visión, aumentando la expectación sobre la reacción de Sofía en medio de esta crisis.

Hasta ahora, la joven se había mantenido en silencio, pero finalmente ha decidido pronunciarse, mostrando con claridad de qué lado está. Sofía, lejos de entrar en confrontaciones directas, ha compartido en Instagram un mensaje público dedicado a Kiko Jiménez, revelando su estado anímico y la importancia que su pareja tiene en estos momentos complicados.

Desde el primer párrafo de su publicación, la influencer deja claro que el motor que la mantiene a flote es su pareja: "En medio de todo lo que está pasando, quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú". Ante las turbulencias generadas por los problemas familiares, la influencer convierte su relación en el principal pilar de su estabilidad, presentando al colaborador de televisión como su "calma, impulso y abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea". Con estas palabras, Sofía muestra cómo se refugia en su pareja para sobrellevar la presión mediática y la tensión familiar.

Agradecida por el apoyo incondicional que ha recibido, enfatiza la lealtad y el empeño de su novio en protegerla, especialmente ahora que su entorno familiar atraviesa uno de sus momentos más delicados: "Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, y por poner mi bienestar por encima de todo". Este agradecimiento público evidencia la distancia creciente entre la joven y su hermano Christian, y refuerza el papel de Kiko como aliado principal en esta etapa.

La influencer también quiere resaltar el carácter luchador del ex de Gloria Camila, a quien define como una persona fuerte capaz de afrontar "todo y contra todos", a diferencia de otros que "habrían tirado la toalla ante tanto machaque". Aquí Sofía se posiciona claramente, eligiendo a su pareja frente a los comentarios de su hermano y de su madre.

En el mensaje, se detiene a admirar la familia de Kiko, señalando la diferencia con la suya propia y mostrando su deseo de tener un ambiente más armonioso: "Admiro a tu maravillosa familia, que, sinceramente, ojalá tener yo en otra vida". Con esta reflexión, no sólo elogia al entorno del joven, sino que, entre líneas, lanza una crítica a la propia situación que vive con Christian y Mayte.

Para ella, su relación se basa en la confianza, el respeto y un apoyo mutuo que ella considera un "tesoro" frente a la rivalidad y el conflicto que ha marcado su familia en las últimas semanas. Reivindica en el texto que "en nosotros no existe la rivalidad, sólo el deseo de vernos crecer" y enumera pequeños detalles cotidianos que la hacen sentir querida y comprendida.

La publicación concluye con un mensaje claro de amor y compromiso, remarcando la capacidad de perdón de su novio y su fuerza para superar cualquier obstáculo, subrayando que, por encima de las polémicas familiares, el vínculo de la pareja permanece sólido: "Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado".

Con este gesto público, Sofía Suescun deja atrás el silencio y toma partido. No sólo muestra su respaldo absoluto a Kiko Jiménez tras las acusaciones de Christian Galdeano, sino que también aprovecha para reivindicar los valores que, según ella, faltan a su propia familia en estos momentos.