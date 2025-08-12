Agencias

Sibi Montes, emocionada, confiesa cuánto falta para dar a luz a su primer hijo

Por Newsroom Infobae

Guardar

En uno de los momentos más ilusionantes de su vida, Sibi Montes está a punto de convertirse en madre por primera vez junto a su marido, el abogado sevillano Mateo Ibáñez Pacheco. La hermana pequeña de Lourdes Montes y cuñada de Fran Rivera ha compartido en diferentes ocasiones lo especial que está siendo esta etapa: el nacimiento del bebé será el broche de oro a su reciente matrimonio, celebrado en junio de 2024 tras tres años de relación.

Discreta y dedicada a su carrera como psicóloga y coach, Sibi siempre ha mantenido un perfil bajo a pesar de pertenecer a una familia conocida, pero no ha podido ocultar la emoción ante la llegada de su primer hijo.

A pocos días de dar a luz, ha confesado cómo lleva el final del embarazo: "Bien, bien, ya me queda muy poquito, entonces ya un poquito más molesta, pero la verdad que muy bien, no me puedo quejar de nada". Con sinceridad y naturalidad, revela que está a punto de salir de cuentas: "Ya me queda una semanita nada más. Días, días, ya deseando". Su familia, en especial su hermana Lourdes -que también ha estado embarazada recientemente-, ha sido un gran apoyo en esta etapa, fortaleciendo aún más los lazos entre ambas, que siempre han sido muy unidas.

La futura mamá, que reside en Sevilla y compagina su vida familiar con su trabajo profesional, afronta esta nueva etapa llena de entusiasmo y gratitud, rodeada del cariño de los suyos y del ambiente festivo que vive la familia Montes ante la llegada de su primer hijo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el portero de un local de ocio de la Marina de València tras agredir a un joven

Detenido el portero de un

Detenido en Marruecos un varón de 18 años acusado de tener vínculos con Estado Islámico

Detenido en Marruecos un varón

Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes cumbre de Trump y Putin

Los 27 recalcan el apoyo

(Previa) El Real Madrid afronta su único ensayo de pretemporada en Austria

(Previa) El Real Madrid afronta

Guterres insta a las autoridades colombianas a garantizar elecciones pacíficas tras la muerte de Uribe

Guterres insta a las autoridades