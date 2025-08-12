Samsung lanza su televisor de 115 pulgadas con retroiluminación LED RGB a escala micro

Samsung Electronics ha lanzado el televisor Micro RGB con retroiluminación LED RGB a escala micro para ofrecer un color y un contraste más precisos y potenciar la inmersión en los contenidos.

La firma surcoreana busca redefinir el paradigma de las pantallas ultra premium con su nuevo televisor de 115 pulgadas, que incorpora la tecnología patentada Micro RGB, que logra "una precisión sin precedentes en el control de los LED RGB de tamaño micrométrico", como ha destacado el vicepresidente ejecutivo y director del equipo de I+D del negocio de Visual Display en Samsung Electronics, Taeyong Son.

Esta tecnología de retroiluminación dispone micro LED RGB (rojos, verdes y azules) controlados individualmente, cada uno de menos de cien micrómetros de tamaño -es decir, mil veces más pequeño que un milímetro-, en un patrón ultrafino detrás del panel, como explica la compañía en una nota de prensa.

El televisor utiliza el motor Micro RGB AI de Samsung para procesar y optimizar con inteligencia artificial la imagen y el sonido, para que el contenido que reproduzca de manera más realista y envolvente.

También utiliza las características Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB Precision Color para potencial el color y garantizar que se reproduce como se ha diseñado. De esta forma, el televisor ofrece una cobertura del 100% del estándar BT.2020. Y con Glare Free, minimiza los reflejos para que la experiencia sea más cómoda.

El televisor Micro RGB también integra Samsung Vision AI, que introduce tecnologías de IA para mejorar la imagen y el sonido, y el asistente de voz Bixby, actualizado con IA generativa para ofrecer una experiencia más conversacional y personalizada. Asimismo, está protegido por la solución de seguridad Samsung Knox y ofrece siete años de actualizaciones en el sistema operativo Tizen.

Tras su debut en Corea, el televisor Micro RGB de Samsung se lanzará en Estados Unidos, y se espera que llegue al mercado español a finales de 2025.

"Con este lanzamiento, estamos estableciendo el estándar en el mercado de televisores de gran tamaño y gama alta, y reforzando nuestro compromiso con la innovación en pantallas de última generación", ha afirmado Taeyong Son.