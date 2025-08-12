Agencias

Rusia y Bielorrusia realizarán nuevas maniobras militares conjuntas a mediados de septiembre

Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Bielorrusia llevarán a cabo a mediados de septiembre nuevas maniobras militares conjuntas, con el objetivo de que las tropas de ambos países puedan estar preparadas "en caso de una posible agresión", ha anunciado este martes el Gobierno bielorruso.

Este nuevo simulacro, bautizado como Zapad-2025, se desarrollará del 12 al 15 de septiembre y enlaza con una práctica de colaboración militar entre los dos países, vecinos y aliados.

El responsable del Departamento de Cooperación Militar bielorruso, Valeri Revenko, ha resaltado que se trata de unas maniobras organizadas cada dos años y que este año las tareas de coordinación recaerán del lado de Bielorrusia, informa la agencia de noticias oficial BelTA.

Tanto Minsk como Moscú siempre han defendido que este tipo de ejercicios sólo tienen carácter defensivo, si bien han adquirido especial simbolismo en estos últimos tres años, al albor de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre Ucrania.

EuropaPress

