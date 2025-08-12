Rusia condena a un hombre a 16 años de cárcel por dar a Ucrania información sobre una base en Kursk

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes a 16 años de cárcel a un hombre acusado de entregar a las autoridades ucranianas información relativa a un aeródromo militar de la región rusa de Kursk, con el objetivo de facilitar un posterior ataque con drones sobre las instalaciones.

El acusado, identificado por la Fiscalía como Eldar Marchenko, ha sido declarado culpable de perpetrar un acto terrorista, ya que las fuerzas ucranianas sí terminaron atacando, aunque sin éxito, la citada base.

Los investigadores rusos consideran que Marchenko fue reclutado en 2023, cuando llegó a desplazarse en su propio vehículo al aeródromo, desde el que transmitió las coordenadas específicas a Ucrania, informa la agencia de noticias Interfax.

Las fuerzas ucranianas enviaron después al menos dos aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos, pero uno de estos aparatos terminó impactando en un edificio de viviendas y otro estalló en el aire, también sobre una zona residencial.