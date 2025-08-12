Agencias

Rescatan a una mujer arrastrada por la corriente en la zona de baño del río de Archena

Por Newsroom Infobae

Guardar

Servicios de emergencia han rescatado a una mujer que había sido arrastrada por la corriente en el río de Archena hacia una zona de cañas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias a través de sus redes sociales.

El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 12.20 horas por parte de una persona que decía que había escuchado a una mujer pedir auxilio en la zona de baño del río.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A la llegada de servicios de emergencia, la mujer, que no ha necesitado traslado a un centro sanitario, ya había salido del agua con la ayuda de varias personas.

De los dos perros que la acompañaban y que también habían sido arrastrados por el río, uno ha conseguido salir por sus medios y el otro ha sido rescatado por los bomberos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los embalses almacenan 35.789 hm3 y están al 63,9% de su capacidad, 9,9 puntos por encima que en 2024

Los embalses almacenan 35.789 hm3

El PP pide cuentas al Gobierno por la presencia en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado en la UE

El PP pide cuentas al

Bolt lanza FamilyProfile en España para controlar los gastos en viajes desde una sola cuenta

Bolt lanza FamilyProfile en España

El incendio en Tres Cantos está en fase de control pero preocupan las condiciones meteorológicas de la tarde

El incendio en Tres Cantos

Mueren dos personas por un ataque ruso en la región ucraniana de Donetsk

Mueren dos personas por un