realme lanza Note 70T, un 'smartphone' de gama de entrada con un rendimiento fiable

realme ha presentado Note 70T, un 'smartphone' de gama de entrada que ofrece una batería de larga duración, un rendimiento fiable y una resistencia adaptada al uso diario.

La compañía tecnológica ha equipado Note 70T con una GPU Mali-G57 MP1 y el procesador Unisoc T7250, una versión actualizada del T615, fabricado con un proceso de 12nm. De ocho núcleos, está compuesto por dos núcleos Cortex-A75 a 1,8Ghz para un rendimiento ágil y seis núcleos Cortex-A55 a 1,6Ghz para una gestión eficiente de la energía,

Este 'smartphone' funciona acon Android 15 y la interfaz realme UI 5.0, que ofrecen una experiencia fluida e intuitiva para multitarea, juegos y aplicaciones cotidianas, como indica realme en una nota de prensa.

Además, su pantalla LCD de 6,74 pulgadas con resolución 720p+ y tasa de refresco de 90Hz proporciona imágenes nítidas y un desplazamiento fluido para disfrutar de una experiencia perfecta en 'streaming', juegos y redes sociales.

realme ha destacado la autonomía de Note 70T de la mano de su batería de gran capacidad de 6.000mAh, que ofrece hasta dos días de uso normal, que cuenta también con un sistema de carga rápida de 15 vatios.

El Note 70T cuenta con la calificación de eficiencia energética Clase A de la UE, ofreciendo hasta 65 horas y 25 minutos de batería. Además, conserva más del 80*% de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga.

En cuanto a resistencia, el dispositivo tiene certificación IP54, lo que significa que es resistente frente a polvo y salpicaduras de agua. Asimismo, ha superado pruebas militares MIL-STD-810H, garantizando su resistencia frente a golpes, vibraciones y temperaturas extremas. Todo ello lo convierte en una opción confiable para el uso diario.

El sistema de cámara del Note 70T consta de un sensor principal de 13MP y está optimizado para la grabación de vídeo en 1080p. En la parte delantera, un sensor de 5MP ubicado en el 'notch' se encarga de selfis y videollamadas con gran nitidez y claridad.

Además, incorpora un LED de notificaciones en forma de anillo luminoso en el módulo de la cámara, que permite al usuario estar al tanto de las alertas incluso con la pantalla apagada.

El realme Note 70T está disponible en dos colores: Obsidian Black (negro) y Beach Gold (dorado) y en dos opciones de configuración: con 4GB de RAM + 128GB por 109,99 euros y con 4 GB de RAM y 256 GB por 119,99 euros.