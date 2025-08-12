Perplexity presenta una oferta por casi 30.000 millones para comprarle Chrome a Google

La 'startup' de inteligencia artificial (IA) Perplexity ha presentado una oferta formal para comprarle a Google su buscador Chrome por 34.500 millones de dólares (29.546 de euros) ante las actuaciones antimonopolio que podrían imponerse contra la tecnológica.

Según las declaraciones de un portavoz de Perplexity recogidas por 'Bloomberg', la propuesta no había sido solicitada por Alphabet, matriz de Google, y se sucede a una iniciativa similar lanzada desde la 'startup' rival OpenAI, que pretendía hacerse tanto con Chrome como con Chromium, un software de código abierto.

Un tribunal federal de Estados Unidos determinó el año pasado que Google mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas por internet. En este sentido, el Gobierno norteamericano comenzó a presionar para que la firma vendiese Chrome y concediese licencias a sus competidores para acceder a los datos.

La jueza encargada del caso, Amit Mehta, emitirá en los próximos días una serie de medidas con las que Google podría evitar monopolizar el mercado.