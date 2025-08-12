Agencias

Mueren dos personas por un ataque ruso en la región ucraniana de Donetsk

Por Newsroom Infobae

Al menos dos personas han muerto por el impacto de una bomba rusa sobre una zona residencial de la ciudad ucraniana de Kostiantinivka, situada en la región de Donetsk, en el este del país, según un balance preliminar de las autoridades locales.

Un dirigente local, Sergei Gorbunov, ha asegurado en su cuenta de Facebook que las dos víctimas, identificadas como civiles, se encontraban en su vivienda en el momento del ataque, que habría provocado daños en las fachadas de al menos ocho inmuebles privados.

Gorbunov ha instado a la población a moverse a zonas más seguras del país en caso de que sea posible, después de que las fuerzas rusas hayan intensificado sus operaciones terrestres y aéreas en estas últimas semanas. El lunes, tres personas murieron en la región de Donetsk, informa Ukrinform.

