Agencias

Morata y Alice Campello ponen punto final a su aventura turca tras denunciar acuerdos incumplidos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Álvaro Morata y Alice Campello han dado por terminada su etapa en Turquía tras solo seis meses viviendo en Estambul junto a sus cuatro hijos. Lo que empezó como una promesa de estabilidad y reconciliación familiar ha acabado abruptamente, tal y como el delantero explicó en un comunicado público que no ha dejado indiferente a nadie.

Morata ha querido agradecer publicamente a los aficionados del Galatasaray y al pueblo turco el cariño y la acogida que les brindaron desde el primer día. Sin embargo, su experiencia profesional en el club no ha sido la esperada: denuncia que no se respetaron acuerdos fundamentales y que tuvo que renunciar a parte de su salario y a derechos contractuales que había ganado con su trabajo, en contra de los valores de equidad y profesionalidad que él defiende. La decepción por la falta de palabra y el respeto le ha llevado a despedirse antes de lo esperado.

El futuro inmediato de la pareja apunta a Italia, donde Morata será dirigido por Cesc Fábregas en el Como 1907. Esta mudanza es especialmente bienvenida por la influencer, nacida en Italia, y por el español, que ya conoce bien la Serie A. La familia afronta este nuevo reto arropados por el apoyo mutuo y con la esperanza de una vida más tranquila lejos de las turbulencias vividas en Turquía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno pone fecha al organismo que protegerá a denunciantes de corrupción: echará a andar el 1 de septiembre

El Gobierno pone fecha al

El consumidor español reduce el tamaño de su cesta de la compra, pasando de 23 a 12 productos en cuatro años

El consumidor español reduce el

La UME acumula casi un millar de militares desplegados en los incendios que sufre España

La UME acumula casi un

Tres detenidos por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya

Tres detenidos por vandalizar con

Un tribunal de Bosnia conmuta la pena de prisión del líder serbobosnio Milorad Dodik por una multa

Un tribunal de Bosnia conmuta