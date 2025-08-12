Microsoft 365 Companions incorpora apps ligeras de ofimática en la barra de tareas de Windows 11

Microsoft ha iniciado el despliegue de Microsoft 365 Companions, un conjunto de aplicaciones ligeras de su suite de ofimática que se abren directamente desde la barra de tareas de Windows 11.

Microsoft 365 Companions ha facilitado a los usuarios empresariales las tres primeras aplicaciones, que están en una versión beta: People (Contactos), Buscador de archivos y Calendario solo para la versión escritorio de Windows.

Diseñadas para mejorar la productividad, se introducen directamente en la barra de tareas de Windows 11, desde donde dan acceso rápido a una serie de funciones y herramientas dentro del ecosistema Microsoft 365, como explica la compañía en su blog oficial.

People permite buscar a alguien de la organización, a través de un perfil con información de contacto, su puesto de trabajo e información adicional relacionado con el mismo. Tambiñen permite enviar mensajes rápidos y

Buscador de archivos, por su parte, permite encontrar archivos de servicios de Microsoft como OneDrive, SharePoint, Teams y Outlook, con la posibilidad de previsualizarlos y compartirlos.

Por último, Calendario permite ver los eventos guardados en la aplicación Calendario de Microsoft 365 así como unirse a las reuniones y buscar los mensajes de Teams.