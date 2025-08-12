Mallorca BJJ and Yoga Festival 2025: la conexión entre el yoga y el Jiu-Jitsu brasileño

(Información remitida por la empresa firmante)

El Mallorca BJJ and Yoga Festival vuelve a Calvià para demostrar que el yoga y el Jiu-Jitsu brasileño pueden convivir en perfecta .

¿Puede una práctica como el yoga convivir en armonía con el Jiu-Jitsu brasileño (BJJ)? ¿Qué encuentran los yoguis en los tatamis? ¿Qué despiertan los practicantes de BJJ al pisar una esterilla? La respuesta está en el Mallorca BJJ and Yoga Festival, que celebrará su séptima edición del 22 al 27 de octubre de 2025 en el Gran Meliá de Mar (Calvià), consolidándose como un evento único en Europa, donde ambas disciplinas se entrelazan con naturalidad.

Más de 500 participantes de hasta 12 nacionalidades se reunirán durante cinco días en la isla para explorar esa aparente contradicción entre fuerza y quietud. Lejos de los estereotipos, los asistentes descubren que el yoga y el BJJ no solo son compatibles, sino profundamente complementarios. El control mental, la respiración, la flexibilidad, la disciplina y el autoconocimiento son pilares comunes que se refuerzan mutuamente. Quienes llegan atraídos por una de las prácticas suelen salir transformados por la otra.

Ambas disciplinas, a su manera, son caminos hacia el equilibrio físico y mental. El BJJ, arte marcial centrado en el control técnico en el suelo, y el yoga, práctica milenaria de conexión entre cuerpo y mente, comparten una misma raíz: el desarrollo personal desde la consciencia y la perseverancia.

El programa de esta edición de otoño incluye sesiones de BJJ tanto con gi como sin gi, impartidas por grandes referentes internacionales como Felipe Pena, Mauricio Gomes, Clark Gracie o Natalie Day. En paralelo, el festival ofrecerá una rica variedad de estilos de yoga -de la profundidad del Yin a la fluidez del Vinyasa o la potencia marcial del Budokon- con maestras como Mary Bruce, Jelena Lieberberg o Carman Jaguar, entre otros 25 instructores internacionales.

Además del entrenamiento físico, el evento acoge clases de meditación, danza, charlas, actividades acuáticas y espacios de convivencia que favorecen el intercambio entre comunidades.

Mallorca se convierte así en el escenario ideal para un cruce de caminos entre tradición marcial y filosofía del bienestar, donde lo que parecía opuesto se revela como una alianza transformadora.

Más información en www.mallorcabjjyogafest.com/fall-festival.

Contacto.

Nombre contacto: Festival Founder.

Descripción contacto: Mallorca BJJ & Yoga Festival.

Teléfono de contacto: +34 654 420 211.