Agencias

Lourdes Montes y Francisco Rivera, entre los testigos de una tarde taurina histórica con Morante y Roca Rey

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Puerto de Santa María vivió una de las tardes taurinas más destacadas del verano, donde además del habitual ambiente festivo y la presencia de numerosos rostros conocidos, la atención se centró en el cartel estelar formado por Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Crespo. La Plaza Real colgó el cartel de "No hay billetes" y reunió tanto a familias emblemáticas como a celebridades, entre ellas Lourdes Montes, Francisco Rivera, su hijo Curro, Sibi Montes, Mateo Ibáñez y el chef José Andrés.

En el ruedo, los tres matadores ofrecieron una tarde de toros vibrante y de gran nivel, con faenas que cautivaron al público y les valieron salidas a hombros. Morante de la Puebla deslumbró con su arte y cortó dos orejas a su primer toro; Roca Rey, con su entrega característica, logró dos orejas y ovación; y Daniel Crespo, mostrándose muy firme y templado, levantó los tendidos y rubricó su actuación cortando dos orejas al sexto toro de la tarde.

La cita no solo reunió a grandes aficionados, sino que volvió a situar a El Puerto de Santa María como punto de encuentro tanto de la sociedad como de la tauromaquia, consolidando su plaza como una de las grandes referencias del toreo en España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el portero de un local de ocio de la Marina de València tras agredir a un joven

Detenido el portero de un

Detenido en Marruecos un varón de 18 años acusado de tener vínculos con Estado Islámico

Detenido en Marruecos un varón

Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes cumbre de Trump y Putin

Los 27 recalcan el apoyo

(Previa) El Real Madrid afronta su único ensayo de pretemporada en Austria

(Previa) El Real Madrid afronta

Guterres insta a las autoridades colombianas a garantizar elecciones pacíficas tras la muerte de Uribe

Guterres insta a las autoridades