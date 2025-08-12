Agencias

Las FDS denuncian "provocaciones" de grupos vinculados a Daamasco en el noroeste de Siria

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por milicias kurdas, han denunciado este lunes "movimientos provocativos" por parte de grupos que vinculan al Gobierno de transición y a los que acusan de "violar el alto el fuego a pesar de la continua paciencia y moderación" de sus fuerzas en la ciudad de Deir Hafer y en barrios de Alepo, en el noroeste del país.

"Grupos afiliados al Gobierno de Damasco han estado intentando provocar a nuestras fuerzas, realizando movimientos sospechosos en diversas zonas, en particular en las proximidades de la ciudad de Deir Hafer y las aldeas circundantes, violando persistentemente el alto el fuego a pesar de la continua paciencia y moderación de nuestras fuerzas", han afirmado en un comunicado difundido por su servicio de prensa. "Si persisten en atacar a nuestras fuerzas, nos veremos obligados a responder en el marco de la legítima defensa", han añadido.

Asimismo, han acusado a otras facciones también conectadas al Gobierno de transición de aumentar su presencia en los barrios de Alepo de Sheij Maqsud y Ashrafieh, donde, supuestamente, han estado "aumentando sus patrullas y realizando vuelos casi constantes con drones sobre la zona, en un acto de provocación abierto y explícito", con la detonación de uno de ellos en las afueras del barrio.

"Estas acciones constituyen una violación del alto el fuego y contradicen el espíritu del acuerdo firmado entre el Consejo Vecinal de Sheij Maqsud y Ashrafieh y el Gobierno de Damasco el 1 de abril de este año", han aseverado, aludiendo a que "han sido condenadas por los residentes de ambos barrios y ponen en peligro la seguridad de los civiles".

De este modo, han hecho un llamamiento a Damasco para que "controle el comportamiento de estos elementos rebeldes, no provoque el colapso de los acuerdos", se abstenga de cualquier acción que pueda agravar las tensiones y preserve la paz civil en toda la ciudad de Alepo y en todas las demás zonas.

