Juan Ponte dice que achaca el "aroma de muerte" de Colombia al "negocio del capitalismo fósil"

El director general de Agenda 2030 del Gobierno asturiano, Juan Ponte, ha dicho que si en el país de Colombia existe una "violencia estructural", una "lógica de la guerra" y un "aroma de muerte" se debe al "negocio del capitalismo fósil".

Ponte ha ofrecido una rueda de prensa en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) acompañado de la diputada regional de Convocatoria por Asturias Delia Campomanes y el dirigente de Soldepaz Pachakuti Javier Arjona. Han presentado el informe de la XXI visita asturiana de verificación de los derechos humanos en Colombia, que tuvo lugar en marzo.

Ponte ha afirmado que han sido asesinados 300.000 campesinos como resultado de conflictos políticos y económicos. Ha dicho que son "genocidios políticos, fruto de rivalidades políticas de la extrema derecha" y ha vinculado directamente estos crímenes con "el negocio del capitalismo fósil", donde "los grandes conglomerados capitalistas quieren extraer todos los beneficios de estos territorios".

El responsable público ha destacado la desigualdad global, subrayando que "una quinta parte de la población mundial detenta el 80% de la riqueza", y ha criticado cómo "colocan a la víctima en victimario" para ocultar esta situación de inequidad estructural.

En su intervención, Ponte también ha analizado la situación geopolítica global, calificando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "un síntoma macabro de un imperio en decadencia" que representa "la arraigada tradición del destino manifiesto estadounidense".

Finalmente, ha cuestionado el concepto de desarrollo occidental, comparándolo con "una tarta donde si hay una pequeña parte que se llama la gran porción, el restante es para una población muy pequeña y minoritaria", en un contexto de creciente crisis climática y ecológica.