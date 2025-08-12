Israel anuncia la muerte de cinco "terroristas" en Gaza que se hacían pasar por trabajadores de la ONG WCK

El Ejército de Israel ha informado este martes de la muerte de cinco "terroristas" palestinos que se hacían pasar por trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen (WCK) en un ataque aéreo "selectivo" llevado a cabo la semana pasada en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

"Los terroristas colocaron deliberadamente el logo de WCK y usaron chalecos amarillos en un intento por disfrazar sus actividades y evitar ser blanco militar, explotando cínicamente el estatus y la confianza dada a las organizaciones de ayuda", han indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

El Ejército israelí han precisado que el vehículo "representaba una amenaza para las fuerzas terrestres" israelíes, por lo que un avión de la Fuerza Aérea "eliminó" a los integrantes. "Hamás y otras organizaciones terroristas se aprovechan de la labor humanitaria para promover sus objetivos en detrimento del bienestar de la población de Gaza", ha agregado.

Más tarde, WCK ha confirmado que ha sido contactada por el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, organismo al que ha confirmado que tanto el vehículo como sus integrantes no estaban afiliados a la ONG.

"Condenamos enérgicamente a cualquiera que se haga pasar por WCK u otros trabajadores humanitarios, ya que esto pone en peligro a civiles y trabajadores. La seguridad de nuestros equipos es nuestra máxima prioridad", ha subrayado en redes sociales.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha actualizado este martes el balance de fallecidos por la ofensiva militar israelí con cien nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, con lo que son ya 61.599 las que han perdido la vida desde el inicio de los ataques en octubre de 2023.

Las autoridades tienen también constancia de 227 fallecimientos, entre ellos 103 niños, por falta de alimentos, un recuento que Israel considera falso. La oficina del Gobierno israelí que coordina la actividad en los territorios palestinos (COGAT) ha esgrimido que hay una campaña orquestada "para engañar" a la población.