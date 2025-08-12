Irán critica la inacción del OIEA tras los ataques de Israel y EEUU

El Gobierno de Irán ha criticado este lunes la inacción del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tras los ataques de Israel y Estados Unidos, que afectaron a varias de sus instalaciones nucleares.

El viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, ha explicado que durante la visita al país del subdirector general de la agencia nuclear de Naciones Unidas, Massimo Aparo, Teherán ha expresado su "protesta por el fracaso" en el cumplimiento de sus responsabilidades durante los ataques.

El diplomático ha informado también de que la delegación iraní ha trasladado al organismo sus "exigencias" para "corregir los procesos incorrectos que rigen el organismo en relación con la cuestión nuclear iraní". Además, ha agregado que ambas partes han decidido continuar las consultas bilaterales.

La visita de Aparo ha tenido lugar a pesar de que Irán promulgó una ley para suspender la cooperación con esta agencia de la ONU, en un esfuerzo para reconducir las deterioradas relaciones después de que el país centroasiático acusara al jefe del OIEA, Rafael Gorssi, de facilitar el conflicto al presentar información distorsionada sobre su programa nuclear antes del estallido de las hostilidades.